Россия расширила санкции против Британии

Россия внесла в санкционный список 32 представителя аналитических центров и консалтинговых агентств Великобритании, проводящих антироссийскую линию. Работа над расширением стоп-листа будет продолжена, говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«Заметную роль во враждебных усилиях Лондона играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля, - отметили в дипведомстве. - В связи с этим принято решение о включении в ответный стоп-лист представителей ряда таких структур и закрытии для них въезда в Российскую Федерацию».