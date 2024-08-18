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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
Новость дня
Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Россия расширила санкции против Британии

17:01 474

Россия внесла в санкционный список 32 представителя аналитических центров и консалтинговых агентств Великобритании, проводящих антироссийскую линию. Работа над расширением стоп-листа будет продолжена, говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

«Заметную роль во враждебных усилиях Лондона играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля, - отметили в дипведомстве. - В связи с этим принято решение о включении в ответный стоп-лист представителей ряда таких структур и закрытии для них въезда в Российскую Федерацию».

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