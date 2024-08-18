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«Летняя школа в Физули»

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17:10 426

С 15 по 18 августа в Физули состоялся проект «Летняя школа в Физули», организованный Министерством культуры совместно с Министерством науки и образования при поддержке Специального представительства президента по Агдаму, Физули и Ходжавенду.

Цель проекта - интересно и весело организовать свободное время вернувшихся на родину школьников Физули.

К примеру, в День музыки летней школы в Детском творческом центре имени Курмангазы для участников были проведены мастер-классы от известных деятелей культуры и искусства, организованы два больших концерта. Народный артист, оперный певец Самир Джафаров провел мастер-класс по вокалу для школьников.

Далее народный артист Видади Гасанов поговорил со школьниками о театре и творчестве. Актер, интересующийся книгами, которые читают школьники, и фильмами, которые они смотрят, дал советы школьникам, которые хотят в будущем специализироваться на искусстве, развиваться в этом направлении, а также организовал развивающие игры для самовыражения и концентрации.

В завершение была представлена насыщенная красочными музыкальными номерами концертная программа с участием учащихся музыкальных школ Карабахского региона и коллектива Детского творческого центра имени Курмангазы.

Летняя школа реализуется при сотрудничестве государственного и частного секторов.

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