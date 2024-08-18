С 15 по 18 августа в Физули состоялся проект «Летняя школа в Физули», организованный Министерством культуры совместно с Министерством науки и образования при поддержке Специального представительства президента по Агдаму, Физули и Ходжавенду.

Цель проекта - интересно и весело организовать свободное время вернувшихся на родину школьников Физули.

К примеру, в День музыки летней школы в Детском творческом центре имени Курмангазы для участников были проведены мастер-классы от известных деятелей культуры и искусства, организованы два больших концерта. Народный артист, оперный певец Самир Джафаров провел мастер-класс по вокалу для школьников.