В Финляндию прибывают американские и норвежские истребители

Военно-воздушные силы Финляндии на этой неделе организуют учения с участием местных пилотов истребителей, а также их коллег из Норвегии и США. Об этом сообщило финское медиа Yle.

Во время учений будет проверена и отработана оперативная совместимость истребителей F-35 союзников с наземными и морскими системами вооружений. В дополнение к истребителям ВВС США F/A-18 Hornet в учениях примут участие два американских и два норвежских истребителя F-35A Lightning II, а также наземная и военно-морская техника.

Финские истребители F/A-18 Hornet также совершат вылеты для отработки совместных операций между истребителями четвертого и пятого поколения. Учения имеют целью оптимизировать эффективность двух разных поколений истребителей, опираясь на сильные стороны каждого из них.