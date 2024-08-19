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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
Новость дня
Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Индия хочет стать миротворцем

18:08 1517

Индия готова оказать всю возможную поддержку и внести свой вклад в мирное решение конфликта России и Украины. Об этом сообщил на брифинге замглавы индийского МИД Танмая Лал.

По его словам, Индия продолжает взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами. Лал напомнил о визите индийского премьера Нарендры Моди в Москву в начале июля.

«Индия готова оказать всю возможную поддержку и внести свой вклад, необходимый для того, чтобы помочь найти мирное решение этого сложного вопроса», - подчеркнул дипломат.

Ранее он подтвердил, что Моди посетит с официальным визитом Украину 23 августа по приглашению украинского президента Владимира Зеленского. Перед поездкой в Киев Моди посетит 21-22 августа Польшу.

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