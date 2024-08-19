При крушении суперъяхты пропал «британский Билл Гейтс»

Британский технологический магнат Майк Линч пропал без вести после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает Sky News. 59-летний предприниматель — один из четырех британцев, пропавших без вести после катастрофы. Его жену Анджелу Бакарес удалось спасти. Кроме того, пропали два американца и один канадец.

Линч известен как один из учредителей известной в Великобритании компании по разработке программного обеспечения Autonomy. В связи с этим его прозвали «британский Билл Гейтс», отмечает Sky News. В 2006 году Линч был награжден орденом Британской империи за заслуги в предпринимательстве. Кроме того, в минувшем июне суд присяжных США снял с него обвинения по 15 пунктам мошенничества, предъявленным после продажи Autonomy компании Hewlett-Packard (HP) в 2011 году. Cуперъяхта Bayesian затонула во время торнадо утром 19 августа у берегов Палермо на юге Италии. На борту находились 12 гостей и десять членов экипажа. 15 человек спасены. Яхта принадлежала Линчу, отмечает Sky News.

* * * 18:18 Парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо рано утром в понедельник. Об этом информирует BBC cо ссылкой на заявление итальянской береговой охраны. Согласно сообщению, один человек погиб и шесть человек пропали без вести. Яхта Bayesian длиной 56 метров была зарегистрирована в Великобритании. На борту судна находились 22 человека. По данным береговой охраны, пропавшие были гражданами Великобритании, США и Канады. Среди 15 спасенных был годовалый ребенок.