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При крушении суперъяхты пропал «британский Билл Гейтс»

фото; обновлено 19:19
19:19 2145

Британский технологический магнат Майк Линч пропал без вести после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает Sky News.

59-летний предприниматель — один из четырех британцев, пропавших без вести после катастрофы. Его жену Анджелу Бакарес удалось спасти. Кроме того, пропали два американца и один канадец.

Линч известен как один из учредителей известной в Великобритании компании по разработке программного обеспечения Autonomy. В связи с этим его прозвали «британский Билл Гейтс», отмечает Sky News. В 2006 году Линч был награжден орденом Британской империи за заслуги в предпринимательстве. Кроме того, в минувшем июне суд присяжных США снял с него обвинения по 15 пунктам мошенничества, предъявленным после продажи Autonomy компании Hewlett-Packard (HP) в 2011 году.

Cуперъяхта Bayesian затонула во время торнадо утром 19 августа у берегов Палермо на юге Италии. На борту находились 12 гостей и десять членов экипажа. 15 человек спасены. Яхта принадлежала Линчу, отмечает Sky News.

* * * 18:18

Парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо рано утром в понедельник. Об этом информирует BBC cо ссылкой на заявление итальянской береговой охраны.

Согласно сообщению, один человек погиб и шесть человек пропали без вести. Яхта Bayesian длиной 56 метров была зарегистрирована в Великобритании. На борту судна находились 22 человека.

По данным береговой охраны, пропавшие были гражданами Великобритании, США и Канады. Среди 15 спасенных был годовалый ребенок.

Яхта Bayesian на стоянке в ночь на понедельник

«Ветер был очень сильным. Непогода ожидалась, но не такого масштаба», — сообщил агентству Reuters представитель береговой охраны в Палермо.

Восемь спасенных были доставлены в местные больницы. Все они находятся в стабильном состоянии, сообщают итальянские СМИ.

Капитан соседнего судна Карстен Борнер рассказал Reuters, что, когда начался шторм, он включил двигатель, чтобы сохранить контроль над судном и избежать столкновения с яхтой. «Нам удалось удержать судно на месте, и после того, как шторм закончился, мы заметили, что судно позади нас исчезло», — рассказал журналистам Борнер.

Капитан сказал, что под из-за непогоды его судно также кренилось, но Bayesian «легла плашмя на воду, а затем пошла ко дну». Борнер сказал, что среди выживших были маленький ребенок и жена владельца судна. Еще один ребенок и владелец яхты пропали без вести. Береговая охрана сообщила, что яхта была обнаружена на глубине 49 метров, и что водолазы осматривают место крушения.

Яхта Bayesian была построена итальянской судостроительной компанией Perini в 2008 году, в последний раз была переоборудована в 2020 году под управлением британской компании Camper & Nicholsons. Судно получило несколько наград за свой дизайн и могло вместить до 12 гостей в шести каютах и экипаж из 10 человек. На сайте Perini утверждается, что мачта яхты высотой 75 метров — самая высокая алюминиевая мачта в мире.

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