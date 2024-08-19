Умер легендарный Фил Донахью

В возрасте 88 лет умер американский журналист и телеведущий Фил Донахью.

«Известный журналист ток-шоу Фил Донахью скончался в воскресенье вечером у себя дома в окружении своей жены Марло Томас, с которой он прожил 44 года, сестры, детей, внуков и любимого золотистого ретривера Чарли»,— говорится в заявлении семьи Донахью, которое приводит NBC News.

Фил Донахью сотрудничал с телеканалами CBS, CNBC, MSNBC. NBC News отмечает, что он был первооткрывателем формата ток-шоу на телевидении. В конце 1980-х выступал ведущим телемостов между СССР и США с американской стороны. На телеканале CNBC Фил Донахью также вел еженедельную программу с Владимиром Познером «Познер и Донахью».