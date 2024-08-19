Чем угощали Путина в Баку

«Лявянги» из баклажанов, кутабы, жареную речную форель с картофелем и козленка в тандыре подали на государственном приеме от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь президента РФ Владимира Путина во дворце «Гюлистан».

ТАСС передает, что также в меню черная икра, салат из жареных баклажанов, традиционный холодный суп «айранаши», жареная дюшбара, долма из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, национальные сладости.

В качестве напитков участникам приема предложены Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020.