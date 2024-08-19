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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Лавров о Зангезурском коридоре

18:48 3913

России трудно понять, почему Ереван «саботирует договоренности» по коммуникациям через Сюникский район (Западный Зангезур). Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций. К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции», - сказал глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, Москва убеждена, что «главное - следовать духу и букве серии трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в 2020-2022 годах».

«Они охватывают все аспекты ситуации, а также вопросы, которые необходимо решить, чтобы ее окончательно и полностью урегулировать», - сказал глава российского дипведомства.

«Основа, заложенная в рамках трехсторонних встреч и документов, в полной мере сохраняет свою актуальность», - заключил российский министр.

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