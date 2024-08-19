Лавров о Зангезурском коридоре

России трудно понять, почему Ереван «саботирует договоренности» по коммуникациям через Сюникский район (Западный Зангезур). Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций. К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции», - сказал глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, Москва убеждена, что «главное - следовать духу и букве серии трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в 2020-2022 годах».

«Они охватывают все аспекты ситуации, а также вопросы, которые необходимо решить, чтобы ее окончательно и полностью урегулировать», - сказал глава российского дипведомства.

«Основа, заложенная в рамках трехсторонних встреч и документов, в полной мере сохраняет свою актуальность», - заключил российский министр.