Евросоюз обратился к Баку

Евросоюз призывает власти Азербайджана подписать с Арменией мирное соглашение в преддверии проведения в Баку в ноябре климатической конференции ООН (COP29). Об этом сообщает брюссельский портал EUobserver со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

«Пришло время предпринять решительные шаги к устойчивому и прочному миру. Азербайджан должен воспользоваться импульсом COP29, чтобы подписать мир с Арменией», - приводит издание слова представителя ЕК.

Как отмечает портал со ссылкой на представителя МИД Азербайджана, «по-прежнему существуют серьезные препятствия для подписания мирного договора в ближайшее время, а позиция ЕС как честного посредника подорвана».

Представитель МИД назвал «необходимость прекращения территориальных претензий Армении к Азербайджану» необходимым условием для «подписания подлинного и прочного мирного договора» между двумя странами.