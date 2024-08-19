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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
Новость дня
Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Евросоюз обратился к Баку

19:04 3213

Евросоюз призывает власти Азербайджана подписать с Арменией мирное соглашение в преддверии проведения в Баку в ноябре климатической конференции ООН (COP29). Об этом сообщает брюссельский портал EUobserver со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

«Пришло время предпринять решительные шаги к устойчивому и прочному миру. Азербайджан должен воспользоваться импульсом COP29, чтобы подписать мир с Арменией», - приводит издание слова представителя ЕК.

Как отмечает портал со ссылкой на представителя МИД Азербайджана, «по-прежнему существуют серьезные препятствия для подписания мирного договора в ближайшее время, а позиция ЕС как честного посредника подорвана».

Представитель МИД назвал «необходимость прекращения территориальных претензий Армении к Азербайджану» необходимым условием для «подписания подлинного и прочного мирного договора» между двумя странами.

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