Завершился визит Путина в Азербайджан
19:48 788
Завершился государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента РФ был выстроен почетный караул.
Владимира Путина провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, другие официальные лица.
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