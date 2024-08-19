Израильтянин работал на иранскую разведку

Израильские «Детали» пишут, что в течение четырех месяцев израильтянин выполнял его задания, понимая, что работает на иранскую разведку, и получил за свои труды 12 тысяч долларов в криптовалюте.

Агент иранской разведки связался с Дабасом в мессенджере Telegram и предложил сотрудничать за хорошее вознаграждение, призывая сохранять конфиденциальность. Дабасу инкриминируют распечатку и развешивание плакатов, призывающих к военному перевороту, а также раскрутку Telegram-канала «Народная армия», целью которого было установление контактов с израильтянами, получение фотографий разных объектов и персоналий, доставка посылок и т. п.

«Иранский агент дал указание приобрести сотовый телефон и сим-карту для специальных заданий, а также парик и кепку. В какой-то момент куратор приказал удалить всю их переписку», — сказано в обвинительном акте. Дабас был заинтересован в продолжении контактов с иранским разведчиком, порой предлагая свою помощь в выполнении различных миссий.

С обвинительным заключением прокуратура подала ходатайство о содержании Дабаса под стражей до окончания судебного разбирательства: «Ответчик поддерживал связь со спецслужбой вражеской страны и в рамках контактов помогал ему в войне против государства Израиль, среди прочего документируя для агента подстрекательские плакаты, вызывающие разногласия в обществе, помогал продвигать специальную группу в Telegram, которая была активирована как платформа для вербовки дополнительных агентов. Опасность ответчика заключается еще и в том, что его действия осуществлялись в разгар войны».