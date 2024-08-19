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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Махмуд Аббас просит Израиль

20:10 164

Палестинская администрация обратилась к Израилю за разрешением для Махмуда Аббаса и членов его правительства на визит в сектор Газа. Об этом написал в своем Х-блоге обозреватель изданий Axios и CNN Барак Равид.

Журналист утверждает, что эта информация была получена от официальных лиц в Израиле. Решение о выдаче разрешения будет принято главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Копию письма направили также американскому правительству.

На прошлой неделе Махмуд Аббас в своем выступлении перед парламентом Турции сообщил о намерении посетить сектор Газа: «Я решил поехать в Газу с другими братьями из палестинского руководства. Я сделаю это. Даже если это будет стоить мне жизни. Газа принадлежит нам целиком. Мы не приемлем никакого решения конфликта, которое разделило бы наши территории. Без Газы не может быть палестинского государства».

Махмуд Аббас не посещал Газу с декабря 2006 года.

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