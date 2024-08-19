Граждане Грузии будут выбирать между «войной и миром»

Парламентские выборы в Грузии, которые назначены на 26 октября, станут «референдумом между войной и миром», заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Эти [выборы] являются своего рода референдумом между войной и миром, референдумом между пропагандой и традиционными ценностями. На самом деле выбор прост. Выбор необходимо сделать в пользу мира, морали и светлого будущего страны», - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. По заверениям лидеров правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия», рейтинг партии составляет около 60%, а многие оппозиционные партии не смогут преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.