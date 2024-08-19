Пожары в Турции взяли под контроль

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил о локализации пожаров в провинциях Маниса и Ушак. Поступали сообщения об успехах пожарных и в ряде других западных провинций. С опасных территорий эвакуировали около 4,5 тысячи человек. Данных о жертвах не поступало.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что 22 человека были задержаны по подозрению в поджогах.

Лесные пожары вспыхнули на прошлой неделе в провинциях Чанаккале, Болу, Измир и Маниса. Позднее огонь распространился на провинции Ушак, Айдын и Мугла.