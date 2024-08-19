SOCAR и «Газпром» договорились

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и российский «Газпром» обсуждают партнерство в проекте «Север – Юг», а также договорились о расширении разнопланового стратегического партнерства. Об этом сообщил глава российского холдинга Алексей Миллер.

Делегация «Газпрома» во главе с Миллером принимала участие в мероприятиях государственного визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан.

«Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие «Газпрома» и SOCAR динамично развивается. В частности, речь идет о проекте «Север – Юг», о подписании в сентябре 2024 года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства», - отметил Миллер, слова которого приводятся в сообщении компании.