Моди согласился передавать послания между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в свете своего ожидаемого визита в Киев 23 августа согласился передавать послания между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на высокопоставленные индийские источники сообщает Bloomberg.

«Южноазиатская страна согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили источники», — пишет агентство.

Ранее газета The Hindustan Times со ссылкой на источники в индийском правительстве писала, что Дели отказывается быть прямым посредником на мирных переговорах России и Украины, хотя и поспособствует «передаче сигналов» между Москвой и Киевом.