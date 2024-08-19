Суровые приговоры госизменникам

Напомним, что в мае 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и привлекли к уголовной ответственности Рашада Ахмед оглы Ахмедова (1980 г.р.), подозреваемого в госизмене и планировании террористическо-провокационных действий в Азербайджане. Ахмедов проживал на территории третьей страны и выполнял задания спецслужб Армении. Было установлено, что Ахмедов вместе с Ровшаном Муса оглы Амировым (1991 г.р.) и другими лицами, которых он привлек на основании возложенных на него поручений, подготовили видеоматериалы, содержащие открытые призывы к разжиганию вражды в Азербайджане на этнической и религиозной почве, разрушению территориальной целостности страны. Эти видеоматериалы были созданы армянскими спецслужбами и под их контролем распространялись на каналах YouTube и в других социальных сетях на азербайджанском языке.

Ахмедов был привлечен к уголовной ответственности по статьям 274 (государственная измена), 28, 214.1 (подготовка к терроризму) и 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей) УК Азербайджана; Ровшан Амиров - по статьям 274 (государственная измена) и 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей) УК Азербайджана.