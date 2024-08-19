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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку
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Что обсуждают Алиев и Путин в Баку

Путин приезжал в Баку за БРИКС?

наша аналитика
Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва
21:22 2491

Заявка на вступление Азербайджана в БРИКС стала одной из тем сегодняшних переговоров между президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

В чем идея подобного шага Баку и каковы перспективы расширенного протоальянса БРИКС-плюс?

Напомним, что тему переговоров Азербайджана с БРИКС затронул в одном из интервью посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, информируя о консультациях по этому вопросу между официальными представителями Баку и Москвы. Важно учесть, что в этом году Россия председательствует в БРИКС, очередной саммит которого пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Поэтому нельзя исключить, что в ходе данного мероприятия последует официальная заявка на вступление в БРИКС от Азербайджана и, возможно, Турции, о чем недавно сказал турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

Тему переговоров Азербайджана с БРИКС затронул в одном из интервью посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы

Обратим также внимание, что в прозвучавшем сегодня итоговом заявлении президентов России и Азербайджана указано, что "…Россия поддерживает повышение статуса Азербайджанской Республики в ШОС, равно как и ее интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС".

Впервые же сообщение о консультациях Баку с БРИКС на официальном уровне прозвучало ещё в июле этого года в докладе спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС.

Медиатор трансформации мирового порядка

Кризис глобальной системы отношений, то есть "порядка, основанного на неработающих правилах", вынуждает страны "мирового большинства" проявлять независимо друг от друга интерес к поискам альтернативных систем взаимодействия на региональном и глобальном уровнях. Причем не только со стороны правительств, но и отдельных крупных экономических единиц - корпораций, компаний и даже региональных сообществ. И в этом контексте БРИКС оказался одним из вариантов исчерпывающего ответа.

Новая система отношений должна отвечать сложившимся реалиям многообразия, то есть принципам, отстаиваемым Баку в Движении неприсоединения и в других организациях, в которых Азербайджан проявляет активность и имеет ощутимое влияние.

Вступление Азербайджана в БРИКС позволит объединению получить крупный региональный центр, способный организовать экспертное и политическое сообщество разных стран мира и влиять на проблемные задачи, раскрывая, по существу, вопросы диалога культур и политических систем

Сама идея БРИКС заключается в том, чтобы "новый порядок" основывался не на "скрижалях" правил поведения для слабых и сильных, перекочевавших из прошлой эпохи, а на принципах многообразия глобальной политической гаммы. Мир БРИКС — это сообщество, уважающее многополярность, неделимость безопасности, мирное развитие, сосуществование и неприятие односторонних принудительных мер (в частности экономических санкций). БРИКС – это мир равных государств, уважающих культурное разнообразие.

Все перечисленное для членов группы БРИКС – не только общие ценности, но и следующий этап политического развития глобального переустройства и процессов деколонизации в XXI веке.

Впрочем, в данном контексте мало только обладать общими ценностями, принципы БРИКС должны еще иметь вес. Или, по формуле Михаила Светлова, «добро должно быть с кулаками». Отсюда и вопрос: достаточно ли сильны страны БРИКС, чтобы утвердить альтернативный миропорядок, основанный на ценностях глобального большинства?

Сама идея БРИКС заключается в том, чтобы "новый порядок" основывался не на "скрижалях" правил поведения для слабых и сильных, перекочевавших из прошлой эпохи, а на принципах многообразия глобальной политической гаммы

В плоскости экономики валовый внутренний продукт (ВВП) БРИКС+ уже превзошёл совокупный продукт "Большой семерки" G7. В 2023 году доля БРИКС в мировом ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, составила 32 процента, в то время как доля G7 – только 29 процентов. В соответствии с данными МВФ по итогам 2024 года, доля формирующихся рынков и развивающихся экономик, наиболее заинтересованных в реформировании мировой системы управления, составит в глобальном ВВП 59 процентов, в то время как доля развитых экономик – лишь 40 процентов. В совокупности страны БРИКС обладают более ёмкими рынками и более значительными запасами природных ресурсов.

Как и у Азербайджана, у государств, входящих в БРИКС, более молодое и образованное население, а также более высокие темпы экономического роста, чем в ряде развитых странах.

В географическом отношении БРИКС+ присутствует на всех континентах и обладает более представительным составом, нежели "Большая семёрка". Все члены G7, кроме Японии, являются западными государствами, тогда как география стран, входящих в БРИКС, раскинулась от Китая на Дальнем Востоке до Бразилии в Латинской Америке, от России на севере до ЮАР на юге. Не говоря уже об Иране, Египте и Саудовской Аравии в регионе Ближнего Востока, только что присоединившихся к этой глобальной структуре.

У БРИКС+ есть возможность создать глобальную сеть, что очень важно для выработки свода принципов нового мира. Однако, чтобы играть роль альтернативного центра по выработке механизмов глобального управления миром, БРИКС+ предстоит развить свое объединение как пространство общего интереса – более чем сложная задача, учитывая разнообразие стран-участников и потенциальных сторонников нового объединения.

Какой вклад мог бы внести Азербайджан?

Ценность азербайджанского участия в БРИКС в тех ресурсах, которые Баку мог бы направить на усиление коммуникации внутри блока. И здесь мы вновь, но уже по спирали развития, возвращаемся к потенциалу так называемого «моста» между Западом и Востоком, который за последние десятилетия развил и аккумулировал Баку. По сути речь идет об уникальном опыте политической культуры, который создал Азербайджан - от опытной дипломатической линии, гармонизирующей противоречия сторон, до способности проводить масштабные публичные мероприятия мирового характера, политические форумы, экономические конгрессы, религиозные и культурные конференции.

Таким образом, вступление Азербайджана в БРИКС позволит объединению получить крупный региональный центр, способный организовать экспертное и политическое сообщество разных стран мира и влиять на проблемные задачи, раскрывая, по существу, вопросы диалога культур и политических систем.

Обратим также внимание, что в прозвучавшем сегодня итоговом заявлении президентов России и Азербайджана указано, что "…Россия поддерживает повышение статуса Азербайджанской Республики в ШОС, равно, как и ее интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС"

Перечислим несколько таких инициатив:

- в плоскости туризма

Баку может укрепить познавательное доверие внутри БРИКС, развивая на своих площадках социально-межкультурное взаимодействие, формируя за счет расширения безвизового пространства общий гуманитарный подход и поддерживая развитие программ туризма БРИКС, включая лечебный и познавательный;

- в плоскости образования

Баку может активно и качественно содействовать выработке образовательных программ БРИКС. Очевидно, что есть насущная необходимость в "азиатском развороте" ВУЗов и масс-медиа региона СНГ/ЕАЭС (в частности подготовка специалистов по Ирану, тюркскому миру, арабскому Востоку, а также изучение региональных языков).

С другой стороны, странам БРИКС необходимы качественные специалисты по экономике и отношениям с регионом постсоветской Евразии. Это относится и к диалогу Востока и Запада в целом. Следует принять во внимание тот факт, что граждане стран БРИКС мало знают друг о друге. При наличии у каждой из стран БРИКС прекрасного кинематографа и несомненных достижений в области современных поп-медиа, их взаимная трансляция внутри пространства блока практически на нуле. Азербайджан мог бы выступить с инициативами и первыми постоянными структурами, которые будут изучать данные задачи и предлагать практические механизмы реализации этой коммуникации;

- вопросы связности магистральной инфраструктуры, развитие торговли и транзита

Для обеспечения внешнеэкономических сделок и функционирования транспортных коридоров странам БРИКС необходима выработка собственного платежного механизма, создание инвестиционного пула и механизма страхования (возможно, привлечение банка ШОС). Азербайджан мог бы выступить в этой сфере с рядом инициатив как важнейший финансовый и бизнес-центр постсоветской Евразии;

- вопросы Каспия

Баку может взять на себя задачу расширить для БРИКС информацию о Каспийском эколого-промышленном регионе и прикаспийских транспортных узлах. Собственно, сама повестка БРИКС вокруг Каспия может быть создана путем наложения двусторонних отношений стран-участников БРИКС со странами региона, вовлекая в этот процесс Узбекистан, Таджикистан, Афганистан… К примеру, Пакистан, с которым у Азербайджана тесные отношения, также заявил о том, что планирует вступить в БРИКС.

* * *

Таким образом, двигаясь навстречу БРИКС, Азербайджан оказывается в поле, к которому постепенно подтягиваются все его основные торговые партнеры. Начинается процесс отработки взаимодействия в различных сферах - от безопасности до вопросов единой валюты, межбанковского сотрудничества и создания системы платежей.

Вступление в БРИКС позволит официальному Баку укрепить свою значимость на международной арене и будет способствовать усилению конкурентных преимуществ азербайджанской экономики.

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