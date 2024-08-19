Принц Мухаммед решил создать «саудовский Лувр»

По словам Хейкеля, саудовский принц сказал ему, что хочет «построить очень большой музей в Эр-Рияде», а «якорным объектом» и приманкой для миллионов туристов станет картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира».

Картина была продана в 2017 году за $450 млн (£360 млн). То, что владельцем полотна стал именно Мухаммед бен Салман Аль Сауд, официально не подтверждали. Картина несколько лет хранится в хранилище в Женеве, отмечает The Times.

Да Винчи написал «Спасителя мира» приблизительно в 1500 году. Картина успела побывать в коллекциях королевских семей Европы и какое-то время считалась утерянной. Впервые она была выставлена на аукцион Sotheby’s в 1958 году как полотно авторства одного из мастеров «школы да Винчи». Тогда она ушла с молотка за £45. В 2011 году было установлено, что картину написал сам Леонардо. Уже через два года картину приобрел у швейцарского арт-дилера Ива Бувье российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Тогда он отдал за полотно $127,5 млн. В ноябре 2017 года «Спасителя мира» выставили на аукционе Christie's.