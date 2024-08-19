Госкомтаможня защищает Азербайджан от нового вируса

В ГТК сообщили, что на основе данных ВОЗ определены страны, подверженные риску оспы обезьян, особое внимание уделяется пассажирам, въезжающим из этих стран.

Государственный таможенный комитет Азербайджана проводит мероприятия по предотвращению распространения вируса оспы обезьян в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу Азербайджана.

«В пунктах пропуска через государственную границу управлением медицинской службы ГТК регулярно проводятся обучающие тренинги сотрудников таможни по особо опасным инфекциям, в последнее время все больше внимания уделяется клиническим симптомам, путям заражения и профилактике оспы обезьян. Имеющиеся технические возможности используются для выявления пассажиров с высокой температурой в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что повышен уровень подготовки в связи с проведением первичного медицинского осмотра и эпидемиологического обследования.

«В случае выявления подозреваемых в заражении последующие шаги будут предприняты совместно с Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) и соответствующими структурами согласно инструкции по противоэпидемическим мерам против особо опасных инфекций в таможенно-пограничных пунктах пропуска Азербайджанской Республики»,- отмечается в сообщении.