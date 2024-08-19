В Ливане взорван склад ракет «Хезболлы»
19 августа 2024, 22:35 682
ВВС Армии Израиля нанесли удар по складу с оружием «Хезболлы» в глубине территории Ливана, сообщают ливанские издания.
Склады находились в окрестностях города Баальбек, в долине Бекаа.
Очевидцы сообщают о мощных вторичных взрывах после атаки и самопроизвольном запуске нескольких ракет, хранившихся на складе.
Баальбек находится примерно в 100 км от границы с Израилем.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!