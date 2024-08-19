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В Ливане взорван склад ракет «Хезболлы»

19 августа 2024, 22:35 682

ВВС Армии Израиля нанесли удар по складу с оружием «Хезболлы» в глубине территории Ливана, сообщают ливанские издания.

Склады находились в окрестностях города Баальбек, в долине Бекаа.

Очевидцы сообщают о мощных вторичных взрывах после атаки и самопроизвольном запуске нескольких ракет, хранившихся на складе.

Баальбек находится примерно в 100 км от границы с Израилем.

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