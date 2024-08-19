Тбилиси напомнил Киеву о «недружественном шаге»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал власти Украины пересмотреть свое решение об отзыве посла из Тбилиси.

«Если кто-то что-то и должен пересмотреть, так это власти Украины, которые должны пересмотреть свое решение об отзыве посла, что было крайне недружественным шагом», - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

По словам председателя грузинского правительства, Украина отозвала посла из Грузии по двум причинам. Первая причина в том, что власти Грузии отказались вводить санкции против России, а вторая причина - что Тбилиси отказался организованно отправлять добровольцев воевать на стороне Украины.

Кобахидзе уверяет, что, несмотря на это, Грузия продолжит находиться в режиме односторонней дружбы с Украиной, так как в этом «нуждается украинский народ».