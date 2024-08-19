Америка сделает все, чтобы защитить Израиль

Соединенные Штаты будут в полной мере готовы задействовать свои войска на Ближнем Востоке для защиты Израиля в случае агрессии против него. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, первоочередная цель поездки состояла в том, «чтобы вновь подтвердить приверженность Соединенных Штатов [обеспечению] безопасности Израиля».