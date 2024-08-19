Америка сделает все, чтобы защитить Израиль
Соединенные Штаты будут в полной мере готовы задействовать свои войска на Ближнем Востоке для защиты Израиля в случае агрессии против него. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, первоочередная цель поездки состояла в том, «чтобы вновь подтвердить приверженность Соединенных Штатов [обеспечению] безопасности Израиля».
В связи с этим Блинкен напомнил о недавней переброске Вашингтоном дополнительных сил и средств на Ближний Восток в свете резкого роста напряженности между Израилем и Ираном: «Цель развертывания этих сил и средств заключается не в том, чтобы провоцировать агрессию, а в том, чтобы ее сдерживать, гарантировать, что ее не случится. Но, кроме того, гарантировать, что, если она случится, мы в полной мере будем готовы защищать Израиль».
«Мы сопровождаем эти усилия интенсивной дипломатической кампанией, фактически глобальной дипломатической кампанией... чтобы мощно подать сигнал всем заинтересованным сторонам не делать никаких шагов, способных привести к эскалации напряженности, чреватой расширением конфликта», - подчеркнул шеф американской дипломатии.