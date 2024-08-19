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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Америка сделает все, чтобы защитить Израиль

19 августа 2024, 23:15 466

Соединенные Штаты будут в полной мере готовы задействовать свои войска на Ближнем Востоке для защиты Израиля в случае агрессии против него. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, первоочередная цель поездки состояла в том, «чтобы вновь подтвердить приверженность Соединенных Штатов [обеспечению] безопасности Израиля».

В связи с этим Блинкен напомнил о недавней переброске Вашингтоном дополнительных сил и средств на Ближний Восток в свете резкого роста напряженности между Израилем и Ираном: «Цель развертывания этих сил и средств заключается не в том, чтобы провоцировать агрессию, а в том, чтобы ее сдерживать, гарантировать, что ее не случится. Но, кроме того, гарантировать, что, если она случится, мы в полной мере будем готовы защищать Израиль».

«Мы сопровождаем эти усилия интенсивной дипломатической кампанией, фактически глобальной дипломатической кампанией... чтобы мощно подать сигнал всем заинтересованным сторонам не делать никаких шагов, способных привести к эскалации напряженности, чреватой расширением конфликта», - подчеркнул шеф американской дипломатии.

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