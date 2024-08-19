США и Турция открывают для Махмуда Аббаса дорогу в Газу

Выступление председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в парламенте Турции получило широкое освещение в ведущих мировых СМИ. Причем одной из главных тем стало заявление палестинского лидера о его намерении посетить сектор Газа. «У нас не осталось другого выхода, - сказал, в частности, Аббас, обращаясь к турецким парламентариям. - Я решил отправиться в Газу со всеми своими братьями в Палестине, даже если это будет стоить мне жизни. Наши жизни не дороже жизней детей, погибших в Газе».

Напомним, что в последний раз палестинский лидер посещал Газу семнадцать лет назад - в 2007 году. Сможет ли он попасть туда сегодня, несмотря на массированные бомбардировки? И разрешит ли ему это руководство Израиля? Совершенно очевидно, что в ближайшие дни эти вопросы станут одной из главных тем мировой повестки дня. Переговоры о перемирии в Дохе: есть ли надежда? За день до выступления Махмуда Аббаса посол США в Анкаре Джефф Флейк положительно оценил визит палестинского лидера в Турцию. Хотя Соединенные Штаты официально не признают Палестину государством, американский посол впервые использовал выражение «Республика Палестина», подчеркнув, что выступление Махмуда Аббаса в парламенте Турции сыграет в предстоящие годы важную роль.

Флейк также передал от имени президента США Джо Байдена благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его поддержку процессу перемирия в Газе. Напомним, что президент Турции одобрил трехэтапный план урегулирования ситуации в Газе, предложенный Джо Байденом, выразив при этом надежду, что он «является не предвыборным ходом, а реальным и искренним шагом, направленным на прекращение массовых убийств в Палестине». Параллельно с заявлением посла США в Анкаре начались переговоры в Дохе между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта и при поддержке Турции. Представители ХАМАС, напомним, участвуют в них не напрямую, а через Катар и Египет. Переговоры проходят в рамках трехэтапного плана урегулирования, предложенного президентом Байденом. Напомним также, что, хотя этот план был принят главой Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, убитым в результате покушения, Израиль его так и не поддержал.

По поводу переговоров в Катаре, которые наблюдатели оценивают как «надежду на перемирие», Белый дом констатировал, что достичь результатов так и не удалось. В то же время встречи в Дохе, в которых участвовал директор ЦРУ Уильям Бернс, вселяют определенную надежду. Основные вопросы, обсуждаемые на переговорах, касаются обмена израильских заложников на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем и определения послевоенного статуса сектора Газа. Беспокойство же участников переговоров вызвало заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, сделанное вскоре после официального сообщения Белого дома о переговорах в Дохе. В частности, Дональд Трамп заявил, что слухи о его призывах к перемирию, обращенные к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, являются искажением истины. На самом деле Трамп хочет, чтобы «вопрос Газы был окончательно решен».