Теперь история в руках Камалы Харрис

Итак, в чикагском United Center, где располагается база команд Chicago Bulls Национальной баскетбольной ассоциации и Chicago Blackhawks Национальной хоккейной лиги, в понедельник открылся съезд Демократический партии США. На нем нынешний вице-президент Камала Харрис, досрочно утвержденная кандидатом от партии на ноябрьских выборах, принимает номинацию в своей речи в заключительный день работы конвенции в четверг. За день до этого номинацию примет кандидат в вице-президенты Тим Уолц. Первым крупным спикером будет Джо Байден, который месяц назад отказался продолжать участвовать в выборах. Тогда он, передавая эстафету Харрис, сказал: «История теперь в ваших руках».

Конечно, такое, по сути, прощание Байдена со своим постом и с политикой в целом имело горьковатый привкус. Наверное, он не так представлял себе свой уход после полувекового служения Америке. Решение сойти с дистанции, как известно, состоялось под сильным давлением партии из-за его возраста, и Байден, ввиду своего гарантированного проигрыша Дональду Трампу, вынужден был принять этот вердикт. Среди тех, кто выступит в Чикаго, будут экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон, кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и многие другие политики. В прошлом месяце в Милуоки состоялся съезд Республиканской партии. Трамп, появившийся с ватным тампоном у правого виска на оставшейся ранке после покушения, выглядел там героем. Республиканцы тогда были уверены, что они одержат сокрушительную победу на выборах.

Сейчас от этой абсолютной уверенности не осталось и следа. Штаб Трампа ориентировался на легкую победу над Байденом. А когда на место президента пришла его «вице» Камала Харрис, там растерялись. Первый кандидат в президенты афро-индийско-американского происхождения резко поменяла правила игры. Она привнесла в выборы свежее дыхание, некое ощущение радости и даже веселья, которого никогда не было при Трампе. Камале 59 лет. Трампу 78. И теперь кандидат от демократов представляет свое противоборство с республиканцами как борьбу поколений и как выбор между будущим и прошлым. «Тим и я говорим Трампу и другим, кто хочет повернуть стрелки часов в обратную сторону: «Мы не повернем назад». Ясно, конечно, что Трамп застрял в прошлом. Его пропагандисты рисуют портрет Камалы Харрис как «ультра-либерала», «социалиста венесуэльского типа». То же самое американские правые в свое время говорили и о Бараке Обаме, что не помешало ему дважды добиваться победы на выборах. Конечно, многие клюют на эту удочку. Среди зарубежных диаспор вперед паровоза бегут евреи, живущие на Брайтон-Бич, ненавидящие демократов и убежденные, что с их приходом в Америке наступит коммунизм. Один из их рупоров, газета New York Post, публикует фото Харрис на своей обложке со словом Kammunism. Однако то, что проходило в эпоху маккартизма, сейчас, как говорят в России, «не канает». Резкий рост популярности Камалы Харрис здорово вдохновил американских демократов. В двух ключевых колеблющихся штатах - Пенсильвании и Висконсине - она заметно вырвалась вперед, в Мичигане у нее пока равновесие с Трампом, но политологи говорят, что она открыла сразу несколько путей по всей стране, чтобы получить вожделенные 270 голосов выборщиков.