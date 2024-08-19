Ликвидирован еще один командир «Хезболлы»
19 августа 2024, 23:44 386
Истребители ВВС Израиля нанесли удары по району Дейр-Канун на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован полевой командир ракетно-бомбовых подразделений движения «Хезболла» Хусейн Али Хусейн. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В сообщении также говорится, что «ранее сегодня военнослужащие выявили террористический отряд, действующий внутри военного строения «Хезболлы» в районе Эт-Тайбе на юге Ливана».
«Истребители нанесли удар по строению, в котором действовали террористы», - добавили в ведомстве.
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