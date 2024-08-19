Ликвидирован еще один командир «Хезболлы»

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по району Дейр-Канун на юге Ливана, в результате чего был ликвидирован полевой командир ракетно-бомбовых подразделений движения «Хезболла» Хусейн Али Хусейн. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В сообщении также говорится, что «ранее сегодня военнослужащие выявили террористический отряд, действующий внутри военного строения «Хезболлы» в районе Эт-Тайбе на юге Ливана».

«Истребители нанесли удар по строению, в котором действовали террористы», - добавили в ведомстве.