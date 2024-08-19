Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»

Государственный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан привлекает международное внимание и анализируется ведущими экспертами. Одно из ведущих изданий Индии - союзницы и главного поставщика вооружения в Армению - издание The Eastern Herald, публикующее аналитические статьи и репортажи на международную тематику, в статье о визите президента РФ отмечает, что хотя Владимир Путин впервые за последние несколько лет прибыл в Баку с государственным визитом, его нынешнее посещение столицы Азербайджана свидетельствует о «тектонических сдвигах», происходящих в регионе Южного Кавказа. Как пишет индийское издание, визит Путина очень важен, поскольку на данный момент Южный Кавказ представляет собой сложное переплетение интересов региональных и глобальных держав, стремящихся расширить свое влияние на этот регион.

«Тот факт, что Путин удостоился в Баку больших почестей и теплого приема, официально подтверждает - Москва решила уделить повышенное внимание своим отношениям с Азербайджаном именно в тот момент, который считает принципиально важным для реализации собственной политики в этом географическом направлении», - пишет The Eastern Herald. Как отмечается в публикации, Россия и Азербайджан традиционно придерживаются прагматичных отношений, которые основаны на взаимных интересах. Для Москвы, имеющей на Южном Кавказе традиционное влияние, Азербайджан - важнейший партнер. И партнерство это во многом усиливается из-за вызовов со стороны других глобальных и региональных держав. Таких, к примеру, как Турция и Иран. По мнению автора публикации в The Eastern Herald, Азербайджан важен для России по ряду принципиальных причин. Страна является важнейшим энергетическим игроком, особенно в вопросе конкуренции с российскими ресурсами на европейских и азиатских экспортных рынках, включая нефть и газ. Более того, благодаря своему географическому положению Азербайджан - важный партнер в плане транспортировки и логистики, особенно в отношении международного транспортного коридора «Север - Юг», который должен связать через территорию Ирана и Азербайджана Россию с Индией.

«Но для Баку важен баланс с Москвой, - пишет The Eastern Herald. - Хотя президент Алиев бурно развил отношения с Турцией и Израилем - двумя странами, не слишком расположенными к Москве, он также стремится укреплять глубокие связи с Россией». Индийское издание пишет, что, «хотя со стороны визит Путина производит впечатление обычного дипломатического мероприятия, он вовсе не является обычным», а напрямую связан с укреплением позиций России в регионе, где ее влияние тает на глазах. Теплый прием, подтверждением которого стал неформальный ужин, устроенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой, подчеркивает личные связи лидеров, а также важность их давнего стратегического партнерства. «Особенно важно время визита, - констатирует The Eastern Herald. - Он пришелся на период, когда Южный Кавказ стал свидетелем жесткой конкуренции со стороны других больших держав. Например, Европейский союз все чаще вмешивался в недавние проекты из-за усилий по диверсификации источников энергии. Анкара также была на подъеме в последние годы, в частности, благодаря поддержке Азербайджана во время войны с Арменией из-за Карабаха в 2020 году. Повестка дня российско-азербайджанского диалога на высшем уровне вобрала переговоры по широкому кругу вопросов, включая экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также региональную безопасность. Ожидаемое последующее подписание ряда двусторонних соглашений, вероятно, еще больше укрепит стратегическое партнерство между двумя странами». В статье отмечается: последствия нынешнего визита Путина в Баку важны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира.