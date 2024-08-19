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Путин приезжал в Баку за БРИКС?
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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Армянский политолог о визите Путина в Баку

19 августа 2024, 23:55 963

Визит президента России Владимира Путина в Баку способствует стабильности на Южном Кавказе. Так считает армянский политолог Сурен Суренянц, мнение которого приводят армянские СМИ.

Суренянц не согласен с мнением экспертов, видящих в визите Путина в Баку «антиармянский заговор»: «России нужна стабильность в регионе».

Политолог считает, что, несмотря на войну в Украине, Россия не собирается отказываться от Южного Кавказа.

Комментируя слова Путина о том, что Россия готова содействовать выходу Баку и Еревана на мирный договор, Суренянц указал, что Армения не в том положении, чтобы отказываться от услуг той или иной площадки. И если у Путина действительно есть пакет посреднической миссии, этим нельзя пренебрегать, считает армянский эксперт.

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