Армянский политолог о визите Путина в Баку
Визит президента России Владимира Путина в Баку способствует стабильности на Южном Кавказе. Так считает армянский политолог Сурен Суренянц, мнение которого приводят армянские СМИ.
Суренянц не согласен с мнением экспертов, видящих в визите Путина в Баку «антиармянский заговор»: «России нужна стабильность в регионе».
Политолог считает, что, несмотря на войну в Украине, Россия не собирается отказываться от Южного Кавказа.
Комментируя слова Путина о том, что Россия готова содействовать выходу Баку и Еревана на мирный договор, Суренянц указал, что Армения не в том положении, чтобы отказываться от услуг той или иной площадки. И если у Путина действительно есть пакет посреднической миссии, этим нельзя пренебрегать, считает армянский эксперт.