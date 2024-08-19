Зеркало союзницы Азербайджана: «Алиев, нависая над Путиным, решительным жестом...»

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин находился с двухдневным государственным визитом в Азербайджане. Состоялись переговоры российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком и расширенном составах, были подписаны документы, главы двух государств выступили с заявлениями. Российский «Коммерсант» посвятил этому визиту статью. Автор публикации, в частности, указывает, что «в условиях украинского кризиса и неурегулированного конфликта на Южном Кавказе Москва и Баку продолжают сближение. Этому способствует и личная «химия» между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, проявившаяся в «Загульбе» со всей очевидностью.

«Первой фразой, долетевшей до Владимира Путина от группы азербайджанских товарищей под шум еще не заглушенных турбин правительственного лайнера, было: «Добро пожаловать!» Обменявшись несколькими репликами, Владимир Путин и Ягуб Эюбов быстро прошли по зеленой ковровой дорожке вдоль замершей роты почетного караула, после чего Владимир Путин, на ходу сбросив пиджак, нырнул в черный лимузин, взявший курс на загородную резиденцию президента Азербайджана «Загульба», - пишет автор. Далее он обращает внимание читателей, что «знаменитый еще с советских времен курорт «Загульба», где, как считают местные жители, самая чистая морская вода на всем Апшеронском полуострове, в постсоветскую эпоху стал местом, куда президент Алиев традиционно приглашает самых дорогих иностранных гостей».

«Именно там, в 40 км от Баку, на берегу Каспийского моря, где Владимира Путина в воскресенье ждал неформальный ужин с Ильхамом Алиевым в компании первой леди и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и проходил российско-азербайджанский саммит. На первых кадрах из «Загульбы» видно, как облаченный в такой же черный костюм, как и у его московского гостя, Ильхам Алиев, нависая над Владимиром Путиным, решительным жестом заключает российского лидера в крепкие союзнические объятья. Вслед за своим супругом господина Путина приобняла и расцеловала первая леди Азербайджана», - говорится в публикации. Автор замечает, что «несмотря на многолетнее тесное общение лидеров России и Азербайджана, которые ранее встречались десятки раз в самых разных форматах, предыдущий визит Владимира Путина в Баку состоялся шесть лет назад. То есть было это еще до Второй Карабахской войны... а также до горячей фазы конфликта на Украине. Весьма символично, что визит Ильхама Алиева в Москву в феврале 2022 года, в ходе которого Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, день в день совпал с началом специальной военной операции на Украине. Произошедший за два с лишним года шоковый переворот в мировой политике и экономике, переживающей войну санкций, радикальные перемены на Южном Кавказе и связанные с ними новые вызовы и новые возможности для Москвы и Баку стали главными темами нового саммита».

«Обязательными частями рабочей программы визита Владимира Путина в Баку в понедельник не могли не стать традиционное посещение Аллеи почетного захоронения, возложение венка к могиле покойного лидера Азербайджана Гейдара Алиева и посещение Аллеи шехидов. То есть места захоронения жертв «Черного января». Кроме того, на Аллее шехидов похоронены азербайджанцы, погибшие в Первой Карабахской войне. Посещение Владимиром Путиным этих мест стало важным символическим жестом Москвы в связи с продолжающимися на Южном Кавказе спорами о недавней истории, не теряющими остроты в связи с неурегулированным конфликтом Баку и Еревана», - отмечается в публикации. В статье также говорится, что в ходе своего визита в Баку Путин «послал азербайджанскому руководству сигнал о новой готовности включиться в армяно-азербайджанское урегулирование в формате Москва — Баку — Ереван, который сложился в ноябре 2020 года после «Второй Карабахской войны». Далее журналист отметил «решение провести общение двух лидеров в черном «Мерседесе», разъезжающем по Баку. За руль в качестве водителя сел лично Ильхам Алиев, а на переднем пассажирском сиденье был Владимир Путин».