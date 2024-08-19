Американские Apache для Южной Кореи
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Южная Корея получит от США 36 ударных вертолетов Apache AH-64E. Продажу одобрил американский Госдепартамент.
Общая сумма сделки составляет 3,5 миллиарда долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Кроме вертолетов, в нее входят программы поддержки и элементы логистики.
На днях Министерство обороны Польши объявило о подписании контракта с США о поставке 96 ударных вертолетов Apache AH-64E.
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