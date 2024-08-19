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Литва строит военный городок на границе с Беларусью

01:31 225

Власти Литвы отдали распоряжение построить военный городок для солдат бундесвера на полигоне Руднинкай, расположенном вблизи границы с Беларусью.

«Голос Америки» передает, что, согласно сообщению оборонного ведомства Литвы, перед началом строительства на полигоне будут проведены интенсивные подготовительные работы.

Утром 19 августа здесь состоялась символическая церемония захоронения капсулы, ознаменовавшая начало первого этапа развития инфраструктуры военного городка, предназначенного для германской бригады.

Площадь военного городка составит 170 гектаров. Его проектированием и строительством займется литовская строительная компания Eikos statyba, с которой Минобороны Литвы подписало контракт в начале августа.

Полигон Руднинкай располагается на расстоянии примерно 35 километров от белорусской границы.

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