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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Маску светит кресло советника Трампа

01:41 291

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп хотел бы в случае своей победы на президентских выборах в ноябре, чтобы предприниматель Илон Маск входил в американскую администрацию.

В интервью Reuters Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом он хотел бы предложить Маску позицию советника или члена кабинета главы американской администрации, если тот будет готов заниматься такой деятельностью.

После покушения на Трампа в июле Маск публично поддержал его в предвыборной борьбе.

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