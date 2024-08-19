Маску светит кресло советника Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп хотел бы в случае своей победы на президентских выборах в ноябре, чтобы предприниматель Илон Маск входил в американскую администрацию.

В интервью Reuters Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом он хотел бы предложить Маску позицию советника или члена кабинета главы американской администрации, если тот будет готов заниматься такой деятельностью.

После покушения на Трампа в июле Маск публично поддержал его в предвыборной борьбе.