Маску светит кресло советника Трампа
01:41 291
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп хотел бы в случае своей победы на президентских выборах в ноябре, чтобы предприниматель Илон Маск входил в американскую администрацию.
В интервью Reuters Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом он хотел бы предложить Маску позицию советника или члена кабинета главы американской администрации, если тот будет готов заниматься такой деятельностью.
После покушения на Трампа в июле Маск публично поддержал его в предвыборной борьбе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!