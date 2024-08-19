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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Байдена беспокоит ментальное состояние Трампа

02:23 127

Президент США Джо Байден поставил под сомнение психологическое состояние кандидата на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа.

Байден осматривал трибуну расположенной в Чикаго крытой спортивной арены «Юнайтед-центр», где проходит национальный съезд Демократической партии страны. Журналисты попросили Байдена прокомментировать высказывания Трампа, который заявил, что действующего американского лидера вынудили выйти из президентской гонки путем переворота.

«Его [психологическая] стабильность все еще под вопросом», - сказал руководитель вашингтонской администрации.

Байден ответил утвердительно на вопрос, готов ли он к передаче власти.

На съезде демократов, который проходит 19-22 августа в Чикаго, вице-президент Камала Харрис, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост на ноябрьских выборах. Делегаты форума также должны утвердить политическую платформу партии. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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