Байдена беспокоит ментальное состояние Трампа
Президент США Джо Байден поставил под сомнение психологическое состояние кандидата на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа.
Байден осматривал трибуну расположенной в Чикаго крытой спортивной арены «Юнайтед-центр», где проходит национальный съезд Демократической партии страны. Журналисты попросили Байдена прокомментировать высказывания Трампа, который заявил, что действующего американского лидера вынудили выйти из президентской гонки путем переворота.
«Его [психологическая] стабильность все еще под вопросом», - сказал руководитель вашингтонской администрации.
Байден ответил утвердительно на вопрос, готов ли он к передаче власти.
На съезде демократов, который проходит 19-22 августа в Чикаго, вице-президент Камала Харрис, как ожидается, даст официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост на ноябрьских выборах. Делегаты форума также должны утвердить политическую платформу партии. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.