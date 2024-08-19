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Дело о высококачественных фальшивых евро

02:32 83

Фальшивомонетчик, подозреваемый в изготовлении банкнот на 11 млн евро, арестован в Неаполе. Об этом 19 августа, сообщил Европол (полицейская служба Евросоюза).

Операция прошла 14 августа, подпольная типография демонтирована. По версии следствия, мужчина выпустил более чем 27% всех поддельных евро-банкнот, обнаруженных и изъятых из обращения в 2023 году. Это примерно 8 млн евро.

Кроме того, до попадания в оборот по всей Европе были конфискованы около 950 000 евро (в купюрах номиналом, в основном, в 20, 50 и 100 евро). Наконец, в типографии в Неаполе были изъяты банкноты на 3 млн евро.

Следственные мероприятия проводились с 2022 года, разведданные поступили из более чем десяти стран. Итальянские карабинеры при поддержке Европола обнаружили «напоминавшую бункер» подпольную типографию, которую отделял от гаража муляж стены, поставленный на рельсы.

Фальшимонетчик использовал несколько национальных и транснациональных каналов сбыта, преимущественно во Франции. Экспертный анализ при поддержке Европейского центрального банка показал, что поддельные защитные элементы на банкнотах (в том числе голограммы) были высокого качества.

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