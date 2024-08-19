Турецкий бойкот ударил по рынкам Израиля

2 мая Министерство торговли Турции, которое впервые с начала войны в Газе ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 групп товаров, объявило, что все торговые сделки с еврейским государством будут заморожены до тех пор, пока в сектор Газы не будет беспрепятственно поступать гуманитарная помощь.

Как известно, Турция приостановила торговые соглашения с Израилем в ответ на ситуацию в секторе Газа. Последствия этого шага израильские потребители ощутили довольно скоро, когда цены на овощи и фрукты на местных рынках, буквально, взлетели. Ситуация стала еще более сложной после того, как к турецкому бойкоту добавилось выявление холеры в продуктах, поступающих из Иордании. В этой связи важно отметить, что половина таких продуктов, как помидоры и огурцы, поступали в Израиль именно из Турции и Иордании.

После разрыва торговых отношений с Турцией, в Израиле заметно подорожали фрукты и овощи.

После решения Анкары, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что будет искать альтернативные поставки сельхозпродукции, акцентируя внимание на местном производстве, а также на импорте фруктов и овощей из других стран. Однако обнаружение бактерий холеры в водных ресурсах Иордании – второго по значимости после Турции поставщика фруктов и овощей в Израиль, привело к приостановке импорта и из Аммана.

Как сообщают израильские СМИ, бойкот со стороны Анкары нанес по рынкам серьезный удар. Подчеркивается, что из-за кризиса с Турцией импортерам пришлось закупать продукцию в более отдаленных странах, где цены значительно выше. Также отмечается, что десятимесячная война в Газе привела к нехватке рабочей силы, а аномально высокая температура воздуха увеличила затраты на сельскохозяйстственное производство.

В перечень продуктов, подорожавших в Израиле больше всего, входят перцы, помидоры и огурцы. По еженедельному отчету Министерства сельского хозяйства Израиля, за последние две недели цена на перцы с 7,90 шекеля за килограмм выросла до 10 шекелей, а средний рост цен на помидоры и картофель составил 2 шекеля.

Согласно статистике, на прошлой неделе цена на огурцы повысилась на 21 процент, на груши — на 27 процентов, на на виноград — на 19 процентов.

Совет по растениям и сельскохозяйственным обществам Израиля обратился к правительству Нетаньяху за финансовой поддержкой, которая могла бы помочь сократить возросшие расходы на земледелие. В начале августа в местных СМИ сообщалось, что израильский автомобильный рынок также столкнулся с серьезными проблемами из-за бойкота Турции, ранее входившей в десятку ведущих стран-экспортеров.

Следует отметить, что до замораживания торговых отношений годовой объем торговли между Израилем и Турцией составлял, примерно, 235 миллиардов турецких лир.