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Звезда соцсетей Турции на свободе

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
03:08 469

В Турции изменили меру пресечения для Дилан Полат - звезды социальных сетей, задержанной по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и организации преступной группы.

Теперь Дилан Полат будет ожидать решения суда на свободе.

Суд изменил меру пресечения на основании документов судебно-медицинской экспертизы, которые были представлены по запросу прокурора.

После ареста семья Полат привлекала внимание турецкой общественности рассказами о невыносимой жизни в тюремных условиях.

Энгин и Дилан Полат

Несмотря на то, что сестра Дилан, Сылу Догу, была освобождена некоторое время назад, сама Дилан оставалась за решеткой, проведя в тюрьме в общей сложности девять месяцев. Все это время она добивалась освобождения в связи с проблемами со здоровьем, а также из-за очевидной склонности к суициду, подтвержденной тюремной администрацией.

Ожидается, что Дилан Полат выйдет на свободу уже сегодня. Просьба об освобождении ее мужа, Энгина Полата, была отклонена.

Стоит отметить, что освобождение Дилан стало одной из самых обсуждаемых тем в турецком сегменте социальных сетях.

Что произошло с Дилан Полат?

1 ноября 2023 года в ходе масштабной операции, проведенной в шести провинциях Турции с центром в Стамбуле, были задержаны 24 человека, в том числе супруги Дилан и Энгин Полат. В рамках расследования был составлен предварительный отчет, касающийся всех подозреваемых. В ходе обысков в их компаниях полиция изъяла цифровые материалы и документы.

В полицейском отчете упоминается обнаружение поддельных финансовых документов на 200 миллионов лир. Как выяснилось, три компании, принадлежащие семье Полат, выписывали фиктивные счета-фактуры и таким образом зарабатывали деньги на мнимых сделках.

Деньги перемещались между семейными компаниями и в итоге оседали на счетах фирмы Milda Qayrimenkul, принадлежащей Энгину Полату, на которые приобретались недвижимость и транспортные средства. В результате полиция провела одновременные обыски по 43 адресам в Стамбуле, Анкаре, Ялове, Орду, Кыркларели и Манисе. Всего были арестованы шестнадцать человек, включая Дилан Полат, Энгина Полата и Сылу Догу.

Суд также постановил назначить попечителей для 27 компаний.

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