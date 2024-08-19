Китай прячет печальные цифры, чтобы остановить бегство инвесторов

С понедельника стали закрытыми ежедневные данные о чистых иностранных инвестиционных потоках в акции в Китае, сообщает FinancialTimes. Причина проста: продолжается обвальный вывод инвестиций с китайского фондового рынка. 2024 год грозит стать первым годом за все время, как ведется и публикуется отчетность, который будет ознаменован превышением оттока иностранного капитала над вложениями.

Только с начала июня, по данным Гонконгской фондовой биржи, из акций Китая было выведено международными инвесторами более 12 миллиардов долларов.

2023 год стал годом рекордного падения чистых иностранных инвестиций: в страну зашло лишь 33 миллиарда долларов. Это наименьший показатель с 1993 года и падение на 82 процента по сравнению с предыдущим годом. Например, в 2019 году чистые иностранные инвестиции в китайские фондовые бумаги составили 187 миллиардов долларов.