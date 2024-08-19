Китай прячет печальные цифры, чтобы остановить бегство инвесторов
С понедельника стали закрытыми ежедневные данные о чистых иностранных инвестиционных потоках в акции в Китае, сообщает FinancialTimes. Причина проста: продолжается обвальный вывод инвестиций с китайского фондового рынка. 2024 год грозит стать первым годом за все время, как ведется и публикуется отчетность, который будет ознаменован превышением оттока иностранного капитала над вложениями.
Только с начала июня, по данным Гонконгской фондовой биржи, из акций Китая было выведено международными инвесторами более 12 миллиардов долларов.
2023 год стал годом рекордного падения чистых иностранных инвестиций: в страну зашло лишь 33 миллиарда долларов. Это наименьший показатель с 1993 года и падение на 82 процента по сравнению с предыдущим годом. Например, в 2019 году чистые иностранные инвестиции в китайские фондовые бумаги составили 187 миллиардов долларов.
Закрытие информации об инвестиционных потоках должно, по мнению Пекина, способствовать укреплению доверия на рынке, в то время как очевидное замедление экономики Китая и кризис в секторе недвижимости страны отпугивают внешних инвесторов. В рамках “укрепления доверия” с мая уже прекращен доступ к торговым данным об операциях иностранных инвесторов в режиме реального времени. А в прошлом году было принято решение не публиковать данные о безработице среди молодежи: ситуация с трудовыми ресурсами в Китае тоже плачевная, так к чему расстраивать инвесторов?
Странным образом не учитывается то обстоятельство, что многомиллионные вложения при отсутствии необходимых данных о состоянии рынка становятся еще более рискованными, чем если бы инвесторы шли на осознанный риск, взвешивая реальные данные.
Похоже, июльский пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая, призванный ответить на экономические вызовы, стоящие перед страной, резко теряющей темпы развития, никаких внятных ответов не нашел. Зато нашел способ скрыть неприятные цифры от внешнего мира: что может быть проще? Но что может быть убедительнее, чтобы обходить китайский фондовый рынок стороной. Похоже, красивая легенда о сказочных темпах в расцветающем Китае заканчивается. Многие специалисты и раньше сомневались в официальных цифрах, описывающих китайское экономическое чудо, считая, что Пекин корректирует их, приукрашивая ситуацию, а теперь, когда становятся недоступны и эти показатели, реальность выглядит еще более удручающе.