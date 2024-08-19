«Результаты шокирующи»: в России забраковали армянский коньяк

Согласно результатам исследования, проведенного Международной ассоциацией «Антиконтрафакт» и российским Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, почти 90% армянского коньяка, продаваемого в российских магазинах, оказалось небезопасно, в то же время почти половина продукции содержит невиноградный спирт, передает ТАСС.

Отмечается, что для проведения исследования были приобретены 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Образцы приобретались в магазинах большинства российских федеральных торговых сетей и были переданы на анализ в независимую лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

«В 177 из них, то есть 89% - 9 из 10 образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения. А спирты виноградного происхождения - это именно то, что, собственно, и делает напиток коньяком. И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации», - говорится в исследовании.

«Антиконтрафакт» направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Армении, учитывая, что ввозимый груз проходит транзитом через Грузию, и принять меры по ограничению оборота не соответствующей стандартам качества продукции в оптово-розничных сетях.

По словам гендиректора ассоциации «Антиконтрафакт» Кристины Скрипник, «результаты исследований оказались шокирующими. Мы были готовы выявить какое-то количество нарушений, но то, что почти половина коньяка в магазинах полностью поддельная - это зашкаливающий показатель. Интересно, что даже если выбрать одну марку и покупать только ее - это вовсе не гарантия того, что тебя не обманут. Образцы одной и той же марки с одной датой розлива могут соответствовать нормам, они же с другой датой розлива вместо виноградного спирта содержат спирты не виноградного происхождения».