Американская разведка обвиняет Иран

ФБР и другие разведывательные службы США пришли к выводу, что Иран стоит за взломом, направленным против президентской кампании кандидата-республиканца Дональда Трампа.

«Мы наблюдали все более агрессивную активность Ирана в течение этого избирательного цикла, в частности, операции по оказанию влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на президентские кампании. Это включает в себя недавно появившиеся сообщения о действиях по компрометации предвыборной кампании бывшего президента Трампа, которые разведывательное сообщество приписывает Ирану», - говорится в заявлении ФБР, распространенном совместно с офисом директора Национальной разведки и Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.

В заявлении отмечается, что Иран добивался «доступа к лицам, имеющим прямой доступ к президентским кампаниям обеих политических партий», чтобы «повлиять на избирательный процесс в США».

«Иран считает выборы этого года особенно важными с точки зрения влияния, которое они могут оказать на интересы его национальной безопасности, что усиливает стремление Тегерана повлиять на их исход», - подчеркнули разведслужбы США.