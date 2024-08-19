С Каспия могут ударить по Украине

Каспийская флотилия является оперативным объединением Военно-морского флота России, которое дислоцируется на Каспийском море. В частности, флотилия отвечает за охрану морских границ России на Каспии, контролирует судоходство и предотвращает незаконную деятельность. Учитывая большие месторождения нефти и газа в Каспийском море, российская флотилия обеспечивает безопасность этих объектов и инфраструктуры.

При этом Плетенчук заметил, что «способности именно этих ракет на сегодня уже не представляют такой угрозы, как в начале широкомасштабного вторжения».

В Каспийской флотилии РФ зафиксированы два малых ракетных корабля проекта «Каракурт», которые были переброшены с Черного моря. Эти корабли оснащены крылатыми ракетами «Калибр», которые могут представлять угрозу для Украины. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Украинские войска могут взять в котел крупную группировку россиян у реки Сейм в Курской области, в нем останутся около 3000 солдат, пишет Bild. Чтобы окружить россиян, ВСУ осталось преодолеть 5 км, пишет издание.

*** 10:37

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил в своем телеграм-канале причину тайного планирования операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России.

Зеленский отметил, что еще несколько месяцев назад никто бы не поверил, что Украина готовит подобную операцию на российской территории.

«Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказали бы, что это нереально и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России», — написал украинский президент.

По его словам, поэтому никто и не слышал о подготовке данной операции.

Также Зеленский заявил, что если бы западные партнеры допустили дальние удары по России, то не нужно было бы начинать операцию в Курской области.

«Сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны в Курской области. Все, что наносит ущерб российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике, – все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать ее справедливое окончание», - добавил президент Украины.

Между тем министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ВСУ имеют право использовать датское оружие для ударов по инфраструктуре и военным объектам на территории России: «Оборона своей страны может включать действия на территории агрессора. Если в рамках этого наступления целью становятся инфраструктура или военные объекты атакующей стороны, это полностью соответствует правилам войны. Нельзя установить ограничение, при котором оружие должно использоваться исключительно на территории Украины».

В то же время издание The Times отмечает: «У Украины нет желания постоянно занимать захваченную российскую территорию, но она надеется, что прибытие тысяч хорошо оснащенных солдат, обученных навыкам ведения общевойскового боя по западному образцу, заставит Москву переключить внимание с востока Украины и в конечном итоге убедит президента Путина рассмотреть возможность переговоров о прекращении войны».

Если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Киева не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области и продвигаться дальше, чтобы усилить давление на Москву. В преддверии такого сценария Украина создала в занятых районах «военную комендатуру» в качестве демонстрации новой линии фронта, противостоящей Москве.

На этом фоне Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Курской области. В частности, пресс-служба десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовала кадры штурма населенного пункта Малая Локня.