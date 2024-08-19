С Каспия могут ударить по Украине
В Каспийской флотилии РФ зафиксированы два малых ракетных корабля проекта «Каракурт», которые были переброшены с Черного моря. Эти корабли оснащены крылатыми ракетами «Калибр», которые могут представлять угрозу для Украины. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Он пояснил, что технические характеристики ракет «Калибр» позволяют осуществлять удары из акватории Каспийского моря.
При этом Плетенчук заметил, что «способности именно этих ракет на сегодня уже не представляют такой угрозы, как в начале широкомасштабного вторжения».
Каспийская флотилия является оперативным объединением Военно-морского флота России, которое дислоцируется на Каспийском море. В частности, флотилия отвечает за охрану морских границ России на Каспии, контролирует судоходство и предотвращает незаконную деятельность. Учитывая большие месторождения нефти и газа в Каспийском море, российская флотилия обеспечивает безопасность этих объектов и инфраструктуры.
* * * 12:41
Украинские войска могут взять в котел крупную группировку россиян у реки Сейм в Курской области, в нем останутся около 3000 солдат, пишет Bild.
Чтобы окружить россиян, ВСУ осталось преодолеть 5 км, пишет издание.
*** 10:37
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил в своем телеграм-канале причину тайного планирования операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России.
Зеленский отметил, что еще несколько месяцев назад никто бы не поверил, что Украина готовит подобную операцию на российской территории.
«Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказали бы, что это нереально и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России», — написал украинский президент.
По его словам, поэтому никто и не слышал о подготовке данной операции.
Также Зеленский заявил, что если бы западные партнеры допустили дальние удары по России, то не нужно было бы начинать операцию в Курской области.
«Сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны в Курской области. Все, что наносит ущерб российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике, – все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать ее справедливое окончание», - добавил президент Украины.
Между тем министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ВСУ имеют право использовать датское оружие для ударов по инфраструктуре и военным объектам на территории России: «Оборона своей страны может включать действия на территории агрессора. Если в рамках этого наступления целью становятся инфраструктура или военные объекты атакующей стороны, это полностью соответствует правилам войны. Нельзя установить ограничение, при котором оружие должно использоваться исключительно на территории Украины».
В то же время издание The Times отмечает: «У Украины нет желания постоянно занимать захваченную российскую территорию, но она надеется, что прибытие тысяч хорошо оснащенных солдат, обученных навыкам ведения общевойскового боя по западному образцу, заставит Москву переключить внимание с востока Украины и в конечном итоге убедит президента Путина рассмотреть возможность переговоров о прекращении войны».
Если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Киева не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области и продвигаться дальше, чтобы усилить давление на Москву. В преддверии такого сценария Украина создала в занятых районах «военную комендатуру» в качестве демонстрации новой линии фронта, противостоящей Москве.
На этом фоне Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Курской области. В частности, пресс-служба десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовала кадры штурма населенного пункта Малая Локня.
August 20, 2024