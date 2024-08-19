USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Саргсян активно контактирует с московскими армянами

11:31 1907

Об активных политических контактах третьего президента Армении Сержа Саргсяна в последнее время много говорят в различных кругах. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Некоторые даже делают далеко идущие предположения о возможной активизации в предстоящих политических процессах, а другие утверждают, что Серж Саргсян всегда находится в активных контактах, мол, в этом нет ничего необычного.

Однако накануне мы получили информацию о том, что третий президент совершил короткую поездку в Россию, где встретился с группой богатых армян, проживающих в Москве. Он попытался понять их настроения в связи с предстоящими экстренными политическими процессами и своей возможной активизацией, конечно, не в собственном лице, а посредством свежих, новых сил. 

В целом во всех силах и особенно внутри власти идут обсуждения, связанные с внеочередными выборами. Всему этому способствует и Никол Пашинян – своим активным поведением и шагами, напоминающими предвыборную кампанию. Хотя некоторые члены партии «Гражданский договор» все еще верят его словам и говорят, что он несколько месяцев назад заверил их в том, что никаких внеочередных выборов не будет», - отмечает издание.

С Каспия могут ударить по Украине
С Каспия могут ударить по Украине фото; видео; обновлено 12:54
12:54 6355
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 5366
«Азеришыг» отчитывается...
«Азеришыг» отчитывается... фото; видео
13:10 117
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа наша корреспонденция
12:05 1443
Путин в Баку отказался встречаться с Дуровым?
Путин в Баку отказался встречаться с Дуровым?
12:24 2876
В России третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
В России третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
12:12 1285
США и Турция открывают для Махмуда Аббаса дорогу в Газу
США и Турция открывают для Махмуда Аббаса дорогу в Газу наша корреспонденция
19 августа 2024, 23:21 4271
Беларусь скапливает войска у украинской границы
Беларусь скапливает войска у украинской границы
11:55 1150
Тела шести заложников нашли в туннеле в Газе
Тела шести заложников нашли в туннеле в Газе
11:45 1400
Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям
Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям
11:34 1291
Саргсян активно контактирует с московскими армянами
Саргсян активно контактирует с московскими армянами
11:31 1908

ЭТО ВАЖНО

С Каспия могут ударить по Украине
С Каспия могут ударить по Украине фото; видео; обновлено 12:54
12:54 6355
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 5366
«Азеришыг» отчитывается...
«Азеришыг» отчитывается... фото; видео
13:10 117
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа наша корреспонденция
12:05 1443
Путин в Баку отказался встречаться с Дуровым?
Путин в Баку отказался встречаться с Дуровым?
12:24 2876
В России третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
В России третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
12:12 1285
США и Турция открывают для Махмуда Аббаса дорогу в Газу
США и Турция открывают для Махмуда Аббаса дорогу в Газу наша корреспонденция
19 августа 2024, 23:21 4271
Беларусь скапливает войска у украинской границы
Беларусь скапливает войска у украинской границы
11:55 1150
Тела шести заложников нашли в туннеле в Газе
Тела шести заложников нашли в туннеле в Газе
11:45 1400
Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям
Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям
11:34 1291
Саргсян активно контактирует с московскими армянами
Саргсян активно контактирует с московскими армянами
11:31 1908
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться