Саргсян активно контактирует с московскими армянами

Об активных политических контактах третьего президента Армении Сержа Саргсяна в последнее время много говорят в различных кругах. Об этом пишет газета «Грапарак».

«Некоторые даже делают далеко идущие предположения о возможной активизации в предстоящих политических процессах, а другие утверждают, что Серж Саргсян всегда находится в активных контактах, мол, в этом нет ничего необычного.

Однако накануне мы получили информацию о том, что третий президент совершил короткую поездку в Россию, где встретился с группой богатых армян, проживающих в Москве. Он попытался понять их настроения в связи с предстоящими экстренными политическими процессами и своей возможной активизацией, конечно, не в собственном лице, а посредством свежих, новых сил.

В целом во всех силах и особенно внутри власти идут обсуждения, связанные с внеочередными выборами. Всему этому способствует и Никол Пашинян – своим активным поведением и шагами, напоминающими предвыборную кампанию. Хотя некоторые члены партии «Гражданский договор» все еще верят его словам и говорят, что он несколько месяцев назад заверил их в том, что никаких внеочередных выборов не будет», - отмечает издание.