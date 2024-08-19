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В Грузии запретят партию Саакашвили при одном условии

11:33 822

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» в случае победы на предстоящих 26 октября парламентских выборах и получения конституционного большинства в законодательном органе объявит партию «Единое национальное движение», основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили, неконституционной. Об этом говорится в заявлении политического объединения.

«Получение конституционного большинства нам необходимо для существенного оздоровления политической системы, а это невозможно без отделения от политики «Национального движения». Сразу же после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все его сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными», - говорится в заявлении «Грузинской мечты».

В правящей партии заявляют, что, несмотря на то, что они у власти находятся 12 лет, «Национальное движение» до сих пор не удалось судить из-за того, что у партии Саакашвили есть покровители извне. Несмотря на это, как заявляют в партии, они все равно смогли отправить под суд тех, кто занимал разные посты при правительстве Саакашвили, за совершение тяжких преступлений.

«Соответствующие приговоры в целом на протяжении лет сформировали крепкую основу для того, чтобы режим был осужден», - добавили в партии.

В «Грузинской мечте» уверены, что у «Национального движения» до сих пор есть покровители за рубежом.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

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