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Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям

11:34 1292

Страны постсоветского пространства продолжают присоединяться к финансовым санкциям против России, опасаясь вторичных мер американского Минфина.

Кыргызский MBank — четвертый по размеру активов в стране — объявил, что прекращает все денежные переводы в банки РФ — как исходящие, так и входящие. Решение принято «на неопределенный срок» и затронет в том числе попавшие под санкции Сбер, «Тинькофф» и МТС-Банк, говорится в сообщении кредитной организации. 

Входящие переводы в МБанк будут осуществляться «через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам», подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.

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