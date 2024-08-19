Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям

Кыргызский MBank — четвертый по размеру активов в стране — объявил, что прекращает все денежные переводы в банки РФ — как исходящие, так и входящие. Решение принято «на неопределенный срок» и затронет в том числе попавшие под санкции Сбер, «Тинькофф» и МТС-Банк, говорится в сообщении кредитной организации.

Входящие переводы в МБанк будут осуществляться «через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам», подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.