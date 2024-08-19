Тела шести заложников нашли в туннеле в Газе

Тела шести заложников, похищенных боевиками ХАМАС во время нападения на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года и погибших в плену, были найдены военными в секторе Газа и доставлены в Израиль. Об этом сообщил Дмитрий Гендельман, советник Офиса израильского премьер-министра.

«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности были найдены и доставлены в Израиль тела шести заложников, похищенных ХАМАС в день резни 7 октября 2023 года», - написал он в Telegram-канале.

«До сих пор в Газе находятся в заложниках у ХАМАС 109 израильских граждан», - добавил Гендельман.

После того как процедура идентификации останков была проведена в Национальном институте судебной медицины совместно с полицией Израиля, близких погибших уведомили об обнаружении тел.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям шести заложников. «Государство Израиль продолжит прилагать все усилия для возвращения всех наших заложников — как живых, так и павших», — заявил Нетаньяху, отвечая на критику, что правительство не делает достаточно для заключения сделки по освобождению заложников.

Президент Израиля Ицхак Герцог также выразил соболезнования семьям заложников, чьи тела были обнаружены в секторе Газа. Президент также подчеркнул, что Израиль обязан не прекращать усилия по возвращению всех заложников: «Мы не имеем права останавливаться ни на минуту. Мы обязаны использовать все средства, чтобы вернуть всех похищенных домой».