Беларусь скапливает войска у украинской границы

Беларусь скапливает войска на границе с Украиной, пишет Associated Press. Издание отмечает, что Беларусь отправляет больше войск, сил ПВО и самолетов к своей границе с Украиной. В качестве источника информации агентство приводит заявления белорусских военных на ТВ.

Усиление началось на следующий день после того, как президент страны Александр Лукашенко объявил, что разместит почти треть военных страны вдоль границы (численность белорусской армии составляет около 60 000 человек).

Белорусский лидер отметил, что "это является ответом на развертывание дополнительных украинских войск вдоль границы. Украина этого не подтверждала".