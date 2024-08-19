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Маск «готов служить» Трампу

11:51 496

Американский предприниматель Илон Маск фразой «готов служить» ответил на предложение кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа поработать в правительстве в случае его победы на выборах.

«Готов служить», — написал он в Х.

Ранее Трамп в интервью Reuters назвал Маска «умным парнем», заявив, что хотел бы предложить бизнесмену должность своего советника или члена Кабинета министров.

Илон Маск говорил, что в прошлом поддерживал демократов, но позднее изменил мнение. Он не раз критиковал политику действующего президента-демократа Джо Байдена, нелестно высказывался о кандидате на пост главы государства от демократов Камалы Харрис.

После покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании в июле бизнесмен поддержал кандидатуру республиканца на пост главы государства. В середине августа Маск взял у Трампа интервью.

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