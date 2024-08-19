Услуга Yelo Mobile POS доступна онлайн
Время для предпринимателей на вес золота. Ценя ваше время, Yelo Bank предлагает возможность подключить услугу «Мобильный POS» онлайн. Теперь клиенты могут заказать «Мобильный POS» без необходимости посещать отделение банка, и сделать это через приложение Yelo.
Для этого просто войдите в бизнес-аккаунт в Yelo App, выберите «Мобильный POS» в меню «Еще» и заполните информацию о пользователе и предприятии. Заявка будет проверена и зарегистрирована в течение одной минуты. Вы получите SMS-уведомление о подключении услуги в течение 3 рабочих дней. Далее, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить на Android-смартфон приложения tapXphone и Yelo Mobile POS для приема платежей.
Yelo Mobile POS — это уникальная услуга, заменяющая традиционные POS-терминалы и позволяющая принимать платежи через смартфон. Основные преимущества сервиса:
- Бесплатное подключение
- Отсутствие требований к минимальному обороту
- Бесплатное обслуживание счета
- Бизнес-карта в подарок
- Бесплатное снятие наличных с бизнес-карты или текущего счета
Рост бизнеса начинается с удовлетворенности клиентов. Подключитесь к Yelo Mobile POS и наслаждайтесь гибкостью и мобильностью в обслуживании. Узнать больше и подключиться: https://bit.ly/3AscQlI
Хотите узнать больше о том, как заказать Мобильный POS онлайн? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, WhatsАpp или yelo.az
Yelo Bank – яркий банкинг!