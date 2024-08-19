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При поддержке Bakcell летний лагерь для детей шехидов

12:15 206

При главной спонсорской поддержке компании Bakcell и организации Фонда YAŞAT был организован летний лагерь Ənənə для детей шехидов. Около 50 детей шехидов приняли участие в мероприятии, состоявшемся на территории Национального фестиваля пастбищ в Гёйгёльском районе.

Лагерь, посвященный теме военного патриотизма и национальных традиций, продлился пять дней (с 13 по 18 августа). В рамках мероприятия прошли конкурсы по старинным национальным играм, различные тренинги и интерактивные игры с участием молодежи.

Особый интерес участников вызвал учебно-тренировочный лагерь под названием "Современные навыки и инновации". На тренинге сотрудник Bakcell Руфат Гулиев рассказал о профессиях будущего, наиболее востребованных навыках, а также о роли технологий и инноваций в приобретении этих навыков. Кроме того, была представлена информация об инновационных услугах, высоких технологиях и продуктах с поддержкой искусственного интеллекта компании Bakcell.

Следует отметить, что забота и внимание по отношению к членам семей шехидов и ветеранов являются одним из основных направлений программы корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Bakcell. Компания планирует продолжать оказывать поддержку и расширять инициативы в этом направлении.

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