При поддержке Bakcell летний лагерь для детей шехидов

При главной спонсорской поддержке компании Bakcell и организации Фонда YAŞAT был организован летний лагерь Ənənə для детей шехидов. Около 50 детей шехидов приняли участие в мероприятии, состоявшемся на территории Национального фестиваля пастбищ в Гёйгёльском районе.

Лагерь, посвященный теме военного патриотизма и национальных традиций, продлился пять дней (с 13 по 18 августа). В рамках мероприятия прошли конкурсы по старинным национальным играм, различные тренинги и интерактивные игры с участием молодежи.

Особый интерес участников вызвал учебно-тренировочный лагерь под названием "Современные навыки и инновации". На тренинге сотрудник Bakcell Руфат Гулиев рассказал о профессиях будущего, наиболее востребованных навыках, а также о роли технологий и инноваций в приобретении этих навыков. Кроме того, была представлена информация об инновационных услугах, высоких технологиях и продуктах с поддержкой искусственного интеллекта компании Bakcell.