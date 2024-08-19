Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа

8 августа эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров, состоявшихся спустя всего четыре дня после встречи лидеров Катара и Турции в Астане, обсуждались ключевые двусторонние, региональные и международные вопросы, включая ситуацию в Газе и растущую напряженность между Ираном и Израилем.

В ходе переговоров, длившихся два с половиной часа, Эрдоган заявил о намерении Турции укрепить военные связи с Катаром и развивать другие аспекты двусторонних отношений. А за несколько дней до встречи Эрдогана и Аль Тани в турецко-катарских отношениях произошло важное событие - 26 июля на церемонии, состоявшейся на военно-морской базе Аксаз в Турции, к берегам Катара отплыли два патрульных корабля ВМС Турции. Туда же 30 июля вылетели шесть истребителей F-16 турецких ВВС, присоединившихся к командованию совместных вооруженных сил Турции и Катара. Все эти шаги были предприняты в рамках комплекса соглашений 2014 года, составляющих основу двустороннего сотрудничества в сфере обороны. По данным лондонского издания Amwaj Media, известного аналитическими публикациями о событиях на Ближнем Востоке, Анкара предпринимает эти действия на тот случай, если Дональд Трамп вновь станет президентом США, что, вероятно, обострит ситуацию в регионе. Хотя Трампа, как пишет Amwaj Media, считают лидером, доказавшим способность заключать неожиданные сделки, непредсказуемость лидера Республиканской партии уже не раз приводила к серьезной нестабильности, что наглядно проявилось во время кризиса в Персидском заливе и блокады Катара в 2017 году.

В итоге откровенно произраильская позиция Трампа и его проект «Сделка века» усугубили ситуацию на Ближнем Востоке и усилили недовольство в самих США. После поражения Трампа на президентских выборах 2020 года отношения между различными региональными силами стали понемногу улучшаться. Однако новые драматические реалии, возникшие после событий 7 октября 2023 года, а также растущая напряженность между Ираном и Израилем могут повлечь за собой в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах резкое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. В Катаре опасаются, что возвращение Трампа в Белый дом приведет к негативным для Дохи последствиям и, в частности, может стать поводом для возобновления давних внутренних конфликтов в регионе. Несмотря на то что Катар смог в период с 2017 по 2021 год пережить блокаду и кризис в Персидском заливе, эта страна все еще уязвима перед неожиданными ударами. В этом контексте заявление, сделанное 8 августа президентом Эрдоганом о военном сотрудничестве с Дохой, заслуживает особого внимания.

Amwaj Media пишет, что несколькими днями ранее представитель Министерства обороны Турции Зеки Актюрк объявил, что отправка в Катар боевых подразделений ВВС и ВМС Турции была осуществлена в рамках турецко-катарского оборонного пакта, в соответствии с которым в 2015 году на катарской базе Тарик бин Зияд было создано турецкое военное командование. Как пишет британское издание, это же соглашение позволило Анкаре разместить свои войска в Дохе во время кризиса в Персидском заливе и блокады Катара в 2017 году. В результате Турция, вернувшаяся в зону Персидского залива после почти столетнего перерыва, помогла предотвратить дальнейшую милитаризацию конфликта. А в 2019 году Доха и Анкара открыли совместный командный центр в военном лагере Халид бин Валид в Катаре. База в Катаре стала символом все более независимого курса внешней политики Турции, а также усиления ее оборонной промышленности и военной доктрины. Кроме того, она подтверждает намерения Анкары играть ключевую роль в обеспечении безопасности в более широких географических регионах, включая Персидский залив. Amwaj Media напоминает, что в 2017 году, когда начался кризис в Персидском заливе, некоторые страны региона воспринимали турецкую военную базу в Катаре как прямую угрозу. В частности, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет настаивали на закрытии базы и разрыве военных связей между Дохой и Анкарой. Эти требования в рамках блокады Катара были включены странами «Арабской четверки» (Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ) в список из тринадцати условий. Одновременно и Иран выражал недовольство базированием в Дохе самолетов ВВС Турции и военным присутствием Анкары в зоне Персидского залива.

Но эти протесты не стали для Анкары препятствием. Мало того, вскоре Турция предложила королю Салману бин Абдул-Азизу создать военную базу на территории Саудовской Аравии, в 2020 году начала обсуждать возможности размещения базы ВВС в Омане, а в 2023 году турецкий посол в Аль-Кувейте Туба Сонмез заявила о готовности своей страны создать военную базу в Кувейте… После соглашения 2021 года, положившего конец кризису в Персидском заливе, Катар несколько ослабил внимание к укреплению связей с Анкарой по вопросам обороны и безопасности. Судя по всему, в Дохе посчитали, что они находятся на достаточно зрелом уровне. Воспользовавшись этим, Объединенные Арабские Эмираты укрепили свои отношения с Турцией, сумев довести сотрудничество, особенно в оборонной и военной областях, до беспрецедентно высокого уровня. Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, опубликованным в марте 2024 года, ОАЭ стали крупнейшим рынком сбыта для турецкой военной техники. В то же время Катар остается пятым по объему экспортным рынком для турецкого оружия и вторым по значимости клиентом в области оборонной техники.