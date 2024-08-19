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53 выпускника UNEC стали победителями Государственной программы

12:09 454

Обнародованы результаты «Государственной программы по обучению молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2028 годы» за 2024/2025 учебный год.

Согласно результатам, 53 выпускника UNEC получили право на получение образования в ведущих университетах мира (Вашингтонский университет, Чикагский университет, UCL США, Имперский колледж Лондона, Уорикский университет, Лондонская школа экономики и политических наук, Университет Глазго, Кардиффский университет, Эдинбургский университет, Лестерский университет, Манчестерский университет, Бирмингемский университет, Иллинойский университет в Урбана-Шампейн, Университет Миннесоты, Университет Мэриленда, Техасский университет A&M, Университет Миннесоты, Университет Болоньи, Национальный университет Сингапура).

10 выпускников приняты в престижные университеты США, 41 - Великобритании, 1 - Италии и 1 - Сингапура.

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